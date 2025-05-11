Англія

Нідерландець на своєму місці.

Лідер англійського Ліверпуля Мохамед Салах висловився про роботу головного тренера команди Арне Слота. Цитує 32-річного єгиптянина L’Équipe.

"Чесно кажучи, я не очікував, що ми почнемо перемагати так швидко. Хто б міг передбачити, що перехід від одного тренера до іншого пройде настільки успішно? Думаю, ніхто.

Ще в передсезонці Арне підійшов до мене і попросив бути прикладом для інших. Я сказав, що не варто переживати — я завжди викладаюся на максимум. Не для того, щоб показувати приклад, а просто тому що я такий. Він чітко пояснив, чого чекає від мене на полі — особливо в плані участі в побудові атак, з певною часткою відповідальності — мені це сподобалося.

Слот дуже прямолінійний, він відновив конкуренцію в команді. За Клоппа, особливо під кінець його роботи, у нас була певна зона комфорту.

Слот і його штаб більше налаштовані на діалог, обговорюють відчуття, йдуть на контакт — гадаю, це дуже допомогло і особисто мені, і всій команді. У підсумку, це привело нас до перемог. Я навіть сказав Вірджілу: без применшення заслуг будь-кого — виграти чемпіонат вже без Клоппа, без "Боббі" (Роберто Фірміно — прим.), Садіо Мане, Гендо (Джордан Хендерсон — прим.) і всієї тієї команди з 2020 року, — це особливо цінно.

Зараз у нас чудові гравці, але більшість із них раніше нічого не вигравали. Це дуже приємно і надихає", — сказав Салах.

Цього сезону Мо Салах відіграв за Ліверпуль 49 матчів, забив 33 голи та віддав 23 результативні передачі.