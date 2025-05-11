Англія

Напруга була, але ми завжди поважали один одного, — розповів єгиптянин.

Найкращий бомбардир Ліверпуля цього сезону, Мохамед Салах, поділився в інтерв'ю L'Équipe своєю думкою щодо стосунків з колишнім партнером по команді, Садіо Мане. Єгиптянин зізнався, що у них були напружені стосунки, але підкреслив, що це не вплинуло на команду.

"З Садіо була напруженість. Але ми були професіоналами до кінця, і я не думаю, що це вплинуло на команду. Це людське бажання більшого, я це розумію, він був конкурентом. Поза полем ми не були дуже близькими, але завжди поважали один одного", — сказав Салах.

Люди можуть думати що завгодно, це їхнє право. Але я хочу відзначити, що я зробив найбільше результативних передач на Мане. Ми можемо дивитися на факти, але, звісно, простіше публікувати заголовки. Але якщо це в межах поваги, мене це влаштовує", — сказав Салах.

Нагадаємо, що Салах і Мане грали разом у Ліверпулі з 2017 по 2022 рік.