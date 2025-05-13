Англія

"Містяни" націлилися на нідерландського плеймейкера.

Манчестер Сіті проявляє серйозну зацікавленість у трансфері атакуючого центрального півзахисника Мілана та збірної Нідерландів Тіджані Рейндерса.

Як повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн, "містяни" уже вийшли на зв’язок із клубом італійської Серії А, хоча переговори наразі перебувають на початковому етапі й офіційної пропозиції ще не надходило.

Сіті наразі не поспішає з активною фазою перемовин, оскільки враховує підготовку Мілана до фіналу Кубка Італії проти Болоньї, який відбудеться в середу. Водночас у клубі з Манчестера сподіваються, що зможуть досягти домовленості щодо переходу 26-річного нідерландця вже після цього матчу.

Рейндерс є одним із ключових кандидатів для посилення середньої лінії Манчестер Сіті, незалежно від інтересу клубу до Флоріана Вірца з Баєра та Моргана Гіббс-Вайта з Ноттінгем Форест. Нагадаємо, у січні "містяни" вже підписали Ніко Гонсалеса з Порту, а також очікують на повернення Родрі після травми хрестоподібної зв’язки.

Контракт Рейндерса з Міланом діє до 2030 року. У цьому сезоні він провів 51 матч у всіх турнірах, забивши 10 голів і віддавши 5 асистів. На його рахунку вже 101 поєдинок за італійський клуб. Також він має 22 матчі за збірну Нідерландів і був учасником Євро-2024, де його команда дійшла до півфіналу.