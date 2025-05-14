Англія

Гравець провів непоганий сезон, але травмувався наприкінці.

Англійський нападник Каллум Гадсон-Одої на початку минулого сезону перейшов із рідного для нього лондонського Челсі до Ноттінгем Форест за скромні 3,5 млн євро.

Однак два роки виступів за "лісників" суттєво підвищили попит на 24-річного футболіста.

У поточній кампанії на рахунку Каллума 34 матчі, п’ять голів та три гольові передачі, проте через травму стегна він навряд чи встигне суттєво підвищити ці показники.

Утім, і цього вистачило для того, щоб на нього звернули увагу такі клуби, як Манчестер Юнайтед, який спрямував скаутів для моніторингу ситуації довкола футболіста перед потенційним трансфером уже цього літа.