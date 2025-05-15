Англія

Нині гравець перебуває на відновленні.

Нещодавній матч тридцять шостого туру англійської Прем’єр-ліги поміж Ноттінгем Форест та Лестером на Сіті Граунд (2:2) ризикував завершитись трагічною подією.

У одному з епізодів наприкінці гри нігерійський нападник Тайво Авонії отримав пошкодження живота в зіткненні з каркасом воріт суперників, після якого йому знадобилась операція.

Однак одним оперативним втручанням справа не обмежилась, і лікарі наполягали на повторній операції в середу, задля чого гравця треба було ввести в стан штучної коми.

Як повідомляє місцева преса, напередодні, у середу, 14 листопада, Авонії було виведено із стану коми та прооперовано вдруге.

Другий етап операції, уключно з зашиванням рани, минув успішно, після чого розпочався реабілітаційний процес для футболіста.

Авонії в цьому сезоні провів 32 матчі (815 хвилин) та забив два голи.