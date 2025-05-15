Англія

Керманич Челсі прокоментував підготовку до Манчестер Юнайтед.

Лондонський Челсі завершує підготовку до домашнього матчу тридцять сьомого туру англійської Прем’єр-ліги проти Манчестер Юнайтед.

Напередодні гри головний тренер "синіх" Енцо Мареска розповів про стан власної команди.

"Крістофер Нкунку все ще поза грою. Із Рісом Джеймсом зараз усе гаразд, але він був відсутній на двох тренуваннях до цього. Учора він займався з нами.

Вилучення Джексона? Ніколас достатньо розумний, щоб зрозуміти, що це була його помилка.

Справа не у віці. Незалежно від віку, якщо ти помиляєшся, це нормально, ми всі помиляємось. Якщо ви робите ту саму помилку знову, це не найкраща риса. Це перша червона картка в цьому сезоні для нас і, на жаль, для Ніко.

Якщо б на початку цього сезону, якби хтось сказав, що нам потрібно виграти останні два матчі, щоб потрапити до Ліги чемпіонів, ми були б щасливі. Загалом, упродовж сезону у нас були моменти, особливо перші п'ять місяців, коли ми були другими або третіми.

Тепер ми повинні просто добре фінішувати. Ми були в цій частині таблиці весь сезон, і зараз ми тут залишаємось. Буде дуже прикро, якщо ми зрештою не опинимось у Лізі чемпіонів. У нас не було розмов із власниками про це.

Якщо повернутись назад, то ми вигравали майже кожну гру проти команд із низькими блоками й п'ятьма захисниками. Єдина відмінність полягає в тому, що коли ми грали з такими командами, ми не атакували швидко.

Якщо повернутись назад, то Вест Гем, Вулвергемптон, Лестер, інші команди з п'ятьма захисниками, то наші результати проти них були хорошими. Ми повинні навчитись грати й у таких іграх також.

Здається, проти Ньюкасла була наша перша червона картка в сезоні. Я не знаю, можливо, це пов'язано з тим, що ми намагаємось бути інтенсивними та агресивними. Хороше питання для аналізу влітку, щоб зрозуміти, чи можемо ми із цим щось зробити.

Чому в Юнайтед такі результати? Чесно кажучи, я зосереджений на власному клубі. Про це важко судити, коли ти знаходишся всередині колективу, так що уявіть, коли тебе там немає. Дуже важко зрозуміти причину цього.

Ми намагаємось зосередитись на собі і робити все, що в наших силах. Це те, на що ми повинні звернути увагу.

На мою особисту думку, справа не в тому, чи зараз вдалий час для протистояння з ними, чи ні. Справа в нас самих. Навіть якщо ми зазнали поразки в останній грі з Ньюкаслом, команда перебуває в хорошому моменті і йде до своєї мети.

У останніх десяти іграх Прем'єр-ліги ми набрали 20 очок, по два за гру, це хороший середній показник для того, щоб досягти місця в Лізі чемпіонів. Ми повинні зосередитись на собі і зробити все можливе, щоб перемогти в п'ятницю ввечері.

Заміна для Джексона? Ми працюємо над цим. На жаль, у нас не так багато варіантів. Марк Гую все ще травмований, він почав тренуватись, але не готовий грати зі старту. Ми працюємо над різними варіантами на вечір п'ятниці.

Проти лінії з п’ятьма захисниками я віддаю перевагу справжній "дев'ятці", щоб тиснути на суперників, вам потрібна загроза на вістрі. У нас її немає. Мені подобається фальшива "дев'ятка", коли ми стикаємось із лінією з чотирьох, тому що ти можеш зв'язати трохи більше гри в центрі поля. Проти п'ятірки вам потрібні забігання.

Мені подобається з першого дня знати, що були моменти, коли ми були більш щасливі, і моменти, коли ми були менш щасливі. Це й є нашою роботою.

Із першого дня я сказав, що мета, яку клуб поставив переді мною, полягає в тому, що через два роки ми хочемо грати в Лізі чемпіонів.

Коли ви приїжджаєте до клубу в березні, а весь сезон до цього він проводить у першій четвірці і п'ятірці, то природно, що мета — фінішувати в зоні Ліги чемпіонів. Причина, по якій ціль змінилась для мене в цьому сезоні, полягає в тому, що тоді ми приїхали в березні, а зараз були в клубі весь сезон. Це нормально.

Я вже багато разів говорив, що у нас був хороший сезон, який може стати дуже хорошим, якщо ми зможемо фінішувати в першій п'ятірці і виграти Лігу конференцій.

Челсі будується на титулах. Але не в останні два роки. Це зовсім інше. Останні два роки — це 12 та шосте місце. Це не про титули. Це не про те, що було 10 чи 15 років тому.

Ми говорили з першого дня, що ми маємо честь грати в цьому клубі і вивести Челсі на те місце, де він повинен бути. Гравці, тренерський штаб і клуб знають про це. Сподіваюсь, ми зможемо завершити сезон в Лізі чемпіонів", — заявив італійський фахівець.

Матч Челсі — Манчестер Юнайтед відбудеться 16 травня, о 22:15.