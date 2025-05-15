Англія

Українець може переїхати до Лондону.

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін влітку може перейти до лондонського Челсі. Про це повідомляє Diario Gol.

За інформацією джерела, 26-річний голкіпер незадоволений відсутністю ігрової практики в Реалі та переговорами мадридського клубу з Тібо Куртуа щодо продовження контакту.

Зазначається, що Челсі знає про бажання Луніна змінити клубну прописку найближчого літа та готується незабаром розпочати перемовини щодо трансферу українця. Ймовірність переходу воротаря збірної України до "пенсіонерів" є високою.

Чинна трудова угода українця з клубом розрахована до 30 червня 2030 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.

Цього сезону Лунін провів 12 матчів, з яких чотири на нуль при 19 пропущених м'ячах.

Раніше повідомлялося, що Лунін потрапив у сферу інтересів Атлетіко.