Іспанія

Ціна питання — 25 мільйонів євро.

Воротар мадридського Реалу Андрій Лунін може змінити клуб і залишитися в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє Defensa Central.

За інформацією джерела, у послугах 26-річного українця, якому не вистачає ігрової практики, зацікавлений мадридський Атлетіко, який готовий оформити трансфер голкіпера в літнє трансферне вікно.

Зазначається, що керівництво "матрацників" вже підготувало пропозицію у розмірі 25 мільйонів євро.

Також Атлетіко має запасний варіант — воротар Еспаньйола Хоан Гарсія, яким також цікавиться Реал на випадок відходу українця.

Цього сезону Лунін провів 12 матчів, з яких чотири на нуль при 19 пропущених м'ячах. На рахунку Гарсії 34 матчі, з яких сім сухих при 44 пропущених м'ячах.

Раніше повідомлялося, що Лунін — у шортлисті Астон Вілли: Емері бачить у ньому заміну Мартінесу.