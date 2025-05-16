У 37-му турі англійської Прем’єр-ліги Челсі прийматиме Манчестер Юнайтед на Стемфорд Брідж. Цей матч стане важливим для амбіцій "синіх" щодо повернення до Ліги чемпіонів та шансів "червоних дияволів" зберегти обличчя на внутрішній арені в провальному сезоні.

П'ЯТНИЦЯ, 16 ТРАВНЯ, 22:15. СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Після шостого місця в сезоні-2023/24 та путівки до Ліги конференцій, нинішній Челсі налаштований взяти планку вище — бодай п’яту сходинку, яка дасть квиток у Лігу чемпіонів. Але остання поразка від Ньюкасла (0:2) стала холодним душем після п’яти перемог поспіль і суттєво ускладнила завдання команді Енцо Марески. Нині лондонці ділять п’яту позицію з Астон Віллою, і кожен матч — на вагу золота.

Втім, у цілому вдома "сині" демонструють солідність: на Стемфорд Брідж вони не програють у Прем’єр-лізі з Boxing Day, коли Фулгем вирвав перемогу в компенсований час. У поточному сезоні лише Ліверпуль і Астон Вілла зазнали менше домашніх поразок, ніж Челсі — лише дві. До того ж, останні чотири візити Манчестер Юнайтед до Лондона закінчувалися для гостей без перемог, що є позитивною тенденцією для "пенсіонерів" напередодні сьогоднішньої гри.

Натомість Манчестер Юнайтед переживає справжню катастрофу в чемпіонаті, що ні для кого не має бути відкриттям. Минулої неділі команда безвольно поступилася вдома Вест Гему (0:2) і продовжила безвиграшну серію в АПЛ до семи матчів. Зараз "червоні дияволи" займають 16-ту сходинку з 39 очками, проте є й хороша новина — виліт манкуніанцям не загрожує. Також не можне не нагадати, що цей сезон може врятувати хіба що перемога в Лізі Європи, фінал якої вони проведуть проти Тоттенгема вже наступного тижня.

Виїзна форма також не додає оптимізму: лише одне очко в останніх чотирьох матчах поза межами Олд Траффорд. Востаннє Юнайтед перемагав на виїзді ще 16 березня, коли обіграв Лестер. А 17 (!) поразок за сезон — рекордно низький показник для клубу такого калібру. І хоча конкуренти внизу таблиці слабші, ризик завершити сезон із менше ніж 40 очками цілком реальний. Проте розуміємо, що пріоритети клубу з Манчестера зараз зовсім інші.