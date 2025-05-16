Португалець повторив досягнення Давіда де Хеа та свого співвітчизника Кріштіану Роналду.
Бруну Фернандеш, Getty Images
16 травня 2025, 12:54
Атакувальний півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш вчетверте отримав нагороду сера Метта Басбі, передає офіційний сайт клубу.
Португальський виконавець став явним переможцем у голосуванні вболівальників гранда. На рахунку 30-річного капітана манкуніанців 19 голів і 19 асистів в 54-х матчах усіх турнірів поточної кампанії.
Фернандеш став третім, кого чотири рази визнавали найкращим гравцем року в Манчестер Юнайтед. Раніше це досягнення підкорилося Давіду де Хеа (2014-2018) і Кріштіану Роналду (2004, 2007-2008, 2022).
Нагадаємо, що сам Бруну відповідну індивідуальну нагороду (вручається з 1988-го) також отримав у 2020, 2021 і 2024 роках. Ерік Кантона, Рой Кін, Браян Макклер, Вейн Руні й Руд ван Ністелрой — єдині виконавці, окрім вищезгаданих, які перемагали більше одного разу.
У цьогорічному голосуванні другим фінішував правий вінгер Амад Діалло, тоді як третім — центральний захисник Гаррі Магвайр.