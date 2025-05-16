Англія

Португалець повторив досягнення Давіда де Хеа та свого співвітчизника Кріштіану Роналду.

Атакувальний півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш вчетверте отримав нагороду сера Метта Басбі, передає офіційний сайт клубу.

Португальський виконавець став явним переможцем у голосуванні вболівальників гранда. На рахунку 30-річного капітана манкуніанців 19 голів і 19 асистів в 54-х матчах усіх турнірів поточної кампанії.

Фернандеш став третім, кого чотири рази визнавали найкращим гравцем року в Манчестер Юнайтед. Раніше це досягнення підкорилося Давіду де Хеа (2014-2018) і Кріштіану Роналду (2004, 2007-2008, 2022).

Нагадаємо, що сам Бруну відповідну індивідуальну нагороду (вручається з 1988-го) також отримав у 2020, 2021 і 2024 роках. Ерік Кантона, Рой Кін, Браян Макклер, Вейн Руні й Руд ван Ністелрой — єдині виконавці, окрім вищезгаданих, які перемагали більше одного разу.

У цьогорічному голосуванні другим фінішував правий вінгер Амад Діалло, тоді як третім — центральний захисник Гаррі Магвайр.