Англія

Захисник Челсі прокоментував перемогу над Манчестер Юнайтед.

Напередодні лондонський Челсі обіграв у домашньому матчі тридцять сьомго туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед.

Челсі — Манчестер Юнайтед 1:0 Відео гола та огляд матчу АПЛ

Після завершення гри захисник та капітан "синіх" Ріс Джеймс прокоментував виступ власної команди.

"Це була вкрай необхідна перемога. Усе або нічого, щоб утримати шанси на Лігу чемпіонів у наших руках.

Манчестер Юнайтед добре налаштувався і зробив перший тайм дуже важким. Ми знали, що поперерві нам потрібно атакувати, створити кілька моментів і реалізувати один із них.

Проти них завжди важко грати, а особливо — коли тобі потрібно виграти, а вони приїжджають сюди і створюють нам труднощі. Ми повинні ігнорувати їхнє місце в таблиці, тому що це не відображає того, наскільки вони якісно грають. Думаю, ми це сьогодні побачили. Вони зробили гру для нас важкою, але ми раді перемозі.

Урешті-решт, усе вирішили голи. У них було не так багато моментів, один гол забили з офсайду, але крім цього у них не було нічого особливого. Як команда, ми стаємо сильнішими, і я думаю, що ми показали це сьогодні.

Я знав, що у мене є простір і час для тієї подачі. І я також знав, що подам м'яч у хорошу зону для удару, куди Марк Кукурелья завжди робить забігання.

Зараз я почуваюсь упевнено. Це найбільше ігрового часу на полі поспіль, що я грав за останні кілька сезонів. Я хочу допомогти команді і сподіваюсь, що ми зможемо завершити сезон належним чином.

Ліга чемпіонів — це правильне місце для нашого клубу, бо він завжди має змагатися у дійсно великих турнірах.

Люди люблять списувати нас з рахунків і називати молодими, але сьогодні проти нас була досвідчена команда, Манчестер Юнайтед, і ми зробили все необхідне, щоб здобути три очки.

Я задоволений. Я знаю, що сьогодні ми отримали те, що хотіли, але ця гра вже закінчилась. Ми повинні відпочити, відновитись і знати, що у нас є ще дві великі гри, і ми повинні виграти обидві", — заявив англійський виконавець.

Наступний матч лондонський Челсі проведе в гостях у Ноттінгем Форест.