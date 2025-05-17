Англія

"Сині" сподіваються на ЛЧ.

Лівий захисник лондонського Челсі Марк Кукурелья висловився про боротьбу за Лігу чемпіонів в заключних турах АПЛ. Цитує іспанського гравця BBC.

"Вкрай важливо потрапити до Ліги чемпіонів на наступний сезон. Крок за кроком ми творимо щось особливе, і тепер, щоб досягти цього, залишилося лише два матчі.

Головне — все залежить від нас самих, тому нам треба провести матч у неділю з Ноттінгем Форест і потім вже думати про фінал Ліги конференцій.

Ми насолоджуємося моментом після перемоги над Манчестер Юнайтед, адже заради цього ми й працюємо весь сезон. У нас є амбіції досягти своїх цілей", — сказав Кукурелья.

Наразі Челсі посідає четверте місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 66 очок після 37 зіграних матчів.