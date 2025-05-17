Англія

Іспанець привітав "орлів".

У фіналі Кубка Англії на Вемблі Манчестер Сіті програв Крістал Пелес із рахунком 0:1. Після гри коментар дав головний тренер "містян" Пеп Гвардіола.

"Ми не забили, тому вітаємо Крістал Пелес із перемогою. Ми зробили все, але якщо не забивати голи, то не можна виграти. Ми зіграли добре — краще, ніж минулого року проти Манчестер Юнайтед. Але футбол буває таким.

На жаль, ми не виграли, але я вітаю Крістал Пелес, — сказав Гвардіола BBC.

Уже у вівторок, 20 травня, Манчестер Сіті проведе домашній матч чемпіонату Англії проти Борнмута.