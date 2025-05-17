Англія

Сіті програв у фіналі Кубка Англії.

Пеп Гвардіола проводить один із найгірших сезонів у тренерській кар'єрі. Манчестер Сіті під керівництвом іспанця програв Крістал Пелес у фіналі Кубка Англії з рахунком 0:1.

У цьому сезоні команда завоювала тільки Суперкубок Англії. "Містяни" не змогли захистити титул в АПЛ, у Лізі чемпіонів команда вилетіла в стикових матчах від Реала (2:3, 1:3), у Кубку ліги завершили виступ в 1/8 фіналу, програвши Тоттенгему (1:2).

У плані трофеїв це найгірший сезон у тренерській кар'єрі Пепа, не рахуючи безтрофейний сезон-2016/17. При цьому, в сезоні-2016/17 Сіті посів 3-е місце в АПЛ і вийшов у Лігу чемпіонів. Наразі команда йде на 6-му місці і ризикує не потрапити в ЛЧ.

Нагадаємо, що до Ман Сіті Гвардіола очолював Барселону і Баварію.