Англія

Якщо трансфер лівого захисника Борнмута зірветься, клуб може звернутися до таланта з Аякса.

Ліверпуль продовжує пошук підсилення на позицію лівого захисника у майбутнє літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, основною ціллю "червоних" є Мілош Керкез із Борнмута. Наразі клуби ведуть перемовини щодо потенційного трансферу 21-річного угорця, який у поточному сезоні набрав 2 голи та 5 асистів у 39 матчах.

Утім, у разі невдачі з підписанням Керкеза, альтернативним варіантом для мерсісайдців є 19-річний Йоррел Гато з Аякса. Юний нідерландець уже потрапив у сферу інтересів кількох європейських клубів, і Ліверпуль входить до їхнього числа.

Керівництво "червоних" прагне закрити позицію лівого фулбека до старту передсезонної підготовки, тож рішення може бути ухвалено найближчим часом.