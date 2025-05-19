Англія

Англієць повернувся на Батьківщину.

Англійський фахівець Вілл Стілл влітку може очолити Саутгемптон. Про це повідомляє Talksport.

За інформацією джерела, 32-річний англієць веде перемовини з керівництвом англійського клубу щодо потенційної співпраці з наступного сезону.

Зазначимо, що напередодні Стілл залишив французький Ланс через особисті обставини та повернувся до Великобританії. За свою тренерську кар'єру колишній тренер французьких та бельгійських команда жодного разу не працював на історичній Батьківщині.

Нагадаємо, за підсумками сезону-2024/25 Саутгемптон вилетів з АПЛ до Чемпіоншипу.

Раніше повідомлялося, що Ланс залишився без тренера.