Англієць повертається на Батьківщину.
Вілл Стілл, getty images
18 травня 2025, 13:08
Англійський фахівець Вілл Стілл залишив посаду головного тренера французького Ланса. Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 32-річний тренер повертається до Англії через особисті причини. Наразі невідомо, чи продовжить Стілл тренерську кар'єру найближчим часом.
Молодий фахівець у своїй тренерській кар'єрі вже встиг попрацювати з французьким Реймсом, бельгійськими Стандратом, Сент-Трюйденом та Беєрсхот.
За підсумками сезону-2024/25 Ланс посів восьме місце у французькій Лізі 1.
Раніше повідомлялося, що десятиразовий чемпіон Франції вилетів з Ліги 1.