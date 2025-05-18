Франція

Англієць повертається на Батьківщину.

Англійський фахівець Вілл Стілл залишив посаду головного тренера французького Ланса. Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 32-річний тренер повертається до Англії через особисті причини. Наразі невідомо, чи продовжить Стілл тренерську кар'єру найближчим часом.

Молодий фахівець у своїй тренерській кар'єрі вже встиг попрацювати з французьким Реймсом, бельгійськими Стандратом, Сент-Трюйденом та Беєрсхот.

За підсумками сезону-2024/25 Ланс посів восьме місце у французькій Лізі 1.

Раніше повідомлялося, що десятиразовий чемпіон Франції вилетів з Ліги 1.