Англія

Французький атакувальний півзахисник залишить лондонський клуб — Баварія серед претендентів.

Нападник Крістофер Нкунку точно залишить Челсі влітку 2025 року — рішення вже ухвалене. Про це стверджує журналіст Sky Sport Germany Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, мова йдеться саме про повноцінний трансфер 27-річного француза, а не орендну угоду.

Зазначається, що Нкунку продовжує активно цікавитися мюнхенська Баварія, яка залишається на зв’язку з представниками гравця. Водночас наразі перемовини не перейшли в активну фазу.

Окрім Баварії, Нкунку також потрапив до сфери інтересів інших топ-клубів Європи. Його майбутнє має вирішитися найближчим часом.

У поточному сезоні Крістофер Нкунку провів за Челсі 42 матчі (2039 хвилин), в яких він забив 14 голів та віддав 5 результативних передач.