Англія

Керманич клубу прокоментував свою кадрову стратегію.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола після переможного домашнього матчу тридцять сьомго туру англійської Прем’єр-ліги проти Борнмута поділився своїми очікуваннями від прийдешньої літньої трансферної кампанії.

Манчестер Сіті — Борнмут 3:1 Відео голів та огляд матчу

"Я сказав клубу, що не хочу мати великий склад. Я не хочу відправляти п'ять чи шість гравців на трибуну кожного матчу. Я просто не хочу цього. Інакше я піду.

Якщо керівництво клубу не захоче робити короткий склад, я не буду далі тут працювати. Це недопустимо для мене — саджати гравців на трибуну і не давати їм грати.

Я не хочу мати 24, 25, 26 гравців у заявці, коли вони всі здорові й готові грати. Я сказав керівникам клубу, що не хочу цього.

Якщо у мене будуть травмовані за ходом сезону, добре, не пощастило. У нас є кілька гравців з академії, які готові грати, і вони будуть грати в такому випадку", — заявив іспанський виконавець.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті претендує на мегатрансфер півзахисника італійського Мілана.