Попит створює пропозицію.
Tijjani Reijnders, getty images
18 травня 2025, 14:19
Півзахисник італійського Мілана Тіджані Рейндерс, який проводить блискучий сезон, влітку може змінити клубну прописку.
За інформацією Teamtalk, на 26-річного нідерландця серйозно претендують два топ-клуби Європи — мадридський Реал та Манчестер Сіті. Враховуючи зацікавленість з боку двох заможних клубів, керівництво Мілана вирішило підняти вартість на свого футболіста з 70 до 90 млн. євро.
Зазначається, що Ман Сіті вже зробив першу пропозицію "россонері" щодо Рейндерса у розмірі 60 млн. євро, але відразу отримав категоричну відмову.
Чинна трудова угода футболіста з клубом розрахована до 30 червня 2030 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.
Цього сезону Тіджані Рейндерс відіграв за Мілан 52 матчі, забив 15 голів та віддав 5 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Рейндерс став другим після ван Бастена нідерландцем, який забив 10+ голів за Мілан протягом сезону Серії А.