Італія

Попит створює пропозицію.

Півзахисник італійського Мілана Тіджані Рейндерс, який проводить блискучий сезон, влітку може змінити клубну прописку.

За інформацією Teamtalk, на 26-річного нідерландця серйозно претендують два топ-клуби Європи — мадридський Реал та Манчестер Сіті. Враховуючи зацікавленість з боку двох заможних клубів, керівництво Мілана вирішило підняти вартість на свого футболіста з 70 до 90 млн. євро.

Зазначається, що Ман Сіті вже зробив першу пропозицію "россонері" щодо Рейндерса у розмірі 60 млн. євро, але відразу отримав категоричну відмову.

Чинна трудова угода футболіста з клубом розрахована до 30 червня 2030 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.

Цього сезону Тіджані Рейндерс відіграв за Мілан 52 матчі, забив 15 голів та віддав 5 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Рейндерс став другим після ван Бастена нідерландцем, який забив 10+ голів за Мілан протягом сезону Серії А.