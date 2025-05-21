Англія

Півзахисник прокоментував відхід легенди з клубу.

У домашньому матчі тридцять сьомго туру англійської Прем’єр-ліги напередодні Манчестер Сіті обіграв Борнмут.

Манчестер Сіті — Борнмут 3:1 Відео голів та огляд матчу

Ця гра стала останньою на Етіхаді для бельгійського півзахисника "містян" Кевіна Де Брюйне у футболці клубу.

Уже після матчу півзахисник Джек Гріліш прокоментував відхід свого одноклубника.

"Кев, дякую тобі за все! Ти був однією з головних причин, чому я захотів приєднатися до цього клубу. Усе для того, щоб грати з тобою.

Це була дуже яскрава подорож. Ти — найкращий гравець, із яким я коли-небудь грав! Я буду сумувати за тобою.

Ти також був моїм справжнім приятелем у сауні, і мені тепер буде сумно там без тебе!", — заявив англійський виконавець.

Загалом Де Брюйне провів за Манчестер Сіті 421 матч, забив 108 голів та віддав 177 гольових передач.