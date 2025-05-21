Англія

Кевін де Брюйне звернувся до вболівальників після матчу з Борнмутом.

Півзахисник та капітан Манчестер Сіті Кевін де Брюйне прокоментував свій період у Манчестері після останнього домашнього матчу АПЛ у складі "містян" проти Борнмута (3:1).

"Манчестер це мій дім. Я приїхав сюди зі своєю дружиною Мішель, щоб залишитись тут надовго. Я не очікував, що проведу тут десять років, щоб зробити те, що ми зробили як клуб, вболівальники, партнери по команді. Ми виграли все. Ми зробили місто, клуб більше.

Я хотів грати творчо, я хотів грати пристрасно. Я хотів насолодитися футболом та сподіваюся, що всім сподобалося. Усі тут, у клубі та за його межами, дуже сильно підштовхували мене до того, щоб я став найкращою версією самого себе. Для мене було великою честю грати із цими хлопцями. Я знайшов багато друзів на все життя.

Нереалізований стовідсотковий момент? Це було жахливо, дуже жахливо. Немає жодних виправдань. Мій син буде дуже суворий зі мною. Я думаю, що життя та кар'єра — це подорож, в якій бувають зльоти та падіння, і потрібно проживати кожний момент та насолоджуватися ним.

Моя майбутня статуя біля стадіону означає, що я назавжди залишусь частиною цього клубу. Я завжди буду пов'язаний із ним, і коли б не повернувся — із сім'єю, друзями чи дітьми, — зможу побачити себе на цьому стадіоні. Моя присутність тут залишиться назавжди.

Якщо говорити про життя, яке ми прожили з дружиною та дітьми, то, мабуть, найкраще його описує слово гармонія. Ми справді стали частиною цього місця. Ми розуміємо, чого досяг клуб і чому він займає таке важливе місце в серцях людей. Разом із вами ми будуємо світле майбутнє", — наводить слова де Брюйне Goal.com.

На Footballl.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Сіті – Борнмут.