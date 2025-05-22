Англія

Півзахисник Манчестер Сіті заявив, що потребує кілька тижнів паузи для відновлення після складного сезону і планує обговорити це з клубом та збірною.

Півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден розповів про своє бажання взяти паузу від футболу після виснажливого сезону. За словами гравця, він потребує кількох тижнів без тренувань і матчів, щоб відновити сили та психологічно перезавантажитися.

"Для мене це був дуже складний сезон — не лише на полі, а й поза ним. Іноді у житті трапляються речі, які важливіші за футбол. Тому зараз мені просто потрібно трохи відпочити, щоб повернутися у форму", — поділився Фоден.

Футболіст також відзначив, що у найближчі тижні збирається обговорити з клубом та національною збірною оптимальний план підготовки до міжнародних матчів. Він упевнений, що наступного сезону зможе повністю проявити свій потенціал.

Раніше повідомлялось, що Фоден може продовжити контракт з Ман Сіті із підвищеною зарплатою.