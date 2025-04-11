Англія

Діючий контракт "містян" розрахований до літа 2027 року.

Вінгер Манчестер Сіті Філ Фоден незабаром може поставити свій підпис під новим контрактом із клубом. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво "містян" має намір продовжити контракт із 24-річним англійцем і при цьому суттєво збільшити його зарплату.

Також наголошується, що перші переговори щодо нової угоди вже відбулися.

Цього сезону Фоден, контракт якого розрахований до літа 2027 року, провів 40 матчів, у яких забив десять голів та віддав п'ять гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті розглядає Вірца як заміну де Брюйне.