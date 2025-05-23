Половину бюджету може поглинути трансфер Куньї, ще 100 млн клуб розраховує виручити з продажів Антоні, Санчо та Рашфорда.
Рубен Аморім, Getty Images
23 травня 2025, 11:58
Манчестер Юнайтед готується до масштабної перебудови під керівництвом нового головного тренера Рубена Аморіма.
Як повідомляє Talksport, співвласник клубу сер Джим Реткліфф підтвердив готовність інвестувати 100 млн фунтів у трансферну кампанію цього літа.
Очікується, що левова частка цієї суми — близько 62,5 млн — піде на придбання нападника Вулвергемптона Матеуса Куньї. Ще близько 100 млн клуб планує залучити через продаж футболістів, які не входять у плани тренера на наступний сезон — Антоні, Джейдона Санчо та Маркуса Рашфорда.
Серед потенційних новачків — талановитий нападник Іпсвіча Делап та креативний хавбек Ліона Раян Шеркі. Також у шорт-листі значиться зірковий форвард Спортінга Віктор Дьокереш, однак переговори з португальцями можуть ускладнити відсутність МЮ у наступному розіграші Ліги чемпіонів.