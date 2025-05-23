Англія

Половину бюджету може поглинути трансфер Куньї, ще 100 млн клуб розраховує виручити з продажів Антоні, Санчо та Рашфорда.

Манчестер Юнайтед готується до масштабної перебудови під керівництвом нового головного тренера Рубена Аморіма.

Як повідомляє Talksport, співвласник клубу сер Джим Реткліфф підтвердив готовність інвестувати 100 млн фунтів у трансферну кампанію цього літа.

Очікується, що левова частка цієї суми — близько 62,5 млн — піде на придбання нападника Вулвергемптона Матеуса Куньї. Ще близько 100 млн клуб планує залучити через продаж футболістів, які не входять у плани тренера на наступний сезон — Антоні, Джейдона Санчо та Маркуса Рашфорда.

Серед потенційних новачків — талановитий нападник Іпсвіча Делап та креативний хавбек Ліона Раян Шеркі. Також у шорт-листі значиться зірковий форвард Спортінга Віктор Дьокереш, однак переговори з португальцями можуть ускладнити відсутність МЮ у наступному розіграші Ліги чемпіонів.