Ліга Європи

Португалець підтримав свого співвітчизника.

Правий латераль Манчестер Юнайтед Діогу Дало висловився після поразки від лондонського Тоттенгема (0:1) в фіналі Ліги Європи. Цитує португальського гравця A Bola.

"На 100 відсотків впевнений, що Рубен Аморім — правильний тренер для команди. Я бачу це щодня. Мова про його стандарти, вимоги.

Одночасно відбувається багато змін. Ми маємо бути відповідальними. Я знаю, що важко говорити про позитив — у цьому сезоні ми не можемо ні за що вхопитися.

Якщо ми хочемо продовжувати виступати в цьому клубі, нам потрібно грати краще. Щоденна робота визначає те, чи отримаємо ми щось у довгостроковій перспективі. Якщо цього не робити, то буде складно повернути клуб на вершину", — сказав Дало.