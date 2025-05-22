Ліга Європи

Керманич Манчестер Юнайтед прокоментував поразку в фіналі Ліги Європи.

Напередодні лондонський Тоттенгем обіграв Манчестер Юнайтед у Більбао в рамках фіналу Ліги Європи УЄФА.

Тоттенгем — Манчестер Юнайтед 1:0 Відео гола та огляд фіналу Ліги Європи

Після завершення гри головний тренер "Червоних дияволів" Рубен Аморім прокоментував виступ власної команди.

"Я не збираюсь говорити про майбутнє, сьогодні нам потрібно впоратись із болем від поразки в цьому матчі. Ми були кращою командою на полі, і хлопці зробили все можливе, щоб виграти цю гру.

Були матчі в цьому сезоні, коли ми взагалі не створювали моментів, але це точно не про цю гру. Я впевнений у своїх гравцях — моя робота полягає в тому, щоб покращити їх. У січні не було можливості зробити багато змін, але справа не в одному гравцеві, усі гравці марнували свої моменти сьогодні.

Я просто повинен розділити біль із нашими вболівальниками — вони заслуговують на краще, і в майбутньому ми вирішимо, що будемо робити далі.

У нас було два плани роботи на ринку: із єврокубками в наступному сезоні та без, і ми повинні розуміти, що для такого клубу, як наш, важко не бути в Лізі чемпіонів.

Але ми повинні використовувати також й іншу сторону медалі. У нас є більше часу для роздумів і наполегливої роботи впродовж кожного тижня, щоб стати кращими в Прем'єр-лізі, на цьому ми і будемо зосереджені.

Я думаю, що я завжди дуже чесний та відвертий перед усіма. Ми не грали сьогодні ідеально, але ми були кращими за суперника. У другому таймі ми спробували все: із високими центральними захисниками, із гравцями в ширині поля, із рухами, які відбувались у чужому штрафному.

Бували матчі, після яких я говорив, що ми грали дуже погано, але я думаю, що сьогодні був точно не такий день. Але ми не були й ідеальними, і нам є над чим працювати.

Моє майбутнє? Я точно не звільнюсь. Я впевнений у своїй роботі і не буду нічого в цьому плані змінювати.

Якщо ж правління або фанати відчують, що я не підходжу цьому клубу, я піду наступного ж дня без жодних розмов про компенсацію. Але за власним бажанням я не піду", — заявив португальський фахівець.

Заключний матч сезону Манчестер Юнайтед проведе на власному полі проти бірмінгемської Астон Вілли.