Англія

Лондонці серйозно налаштовані підписати молодого словенського форварда, який має клаусулу в 80 мільйонів євро.

Арсенал активно працює над підписанням багатообіцяючого нападника РБ Лейпциг Беньяміна Шешко у літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Sky Sport DE Флоріан Плеттенберг, наразі тривають конкретні переговори між представниками клубів щодо 21-річного словенця.

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За інформацією джерела, спортивний директор "биків" Марсель Шефер та його колега з лондонського клубу Андреа Берта безпосередньо беруть участь у перемовинах щодо переходу Шешко.

Попри те, що Арсенал також стежить за іншими форвардами, зокрема Віктором Дьокерешем із лісабонського Спортінга, інтерес "канонірів" до Шешко є дуже серйозним. Головний тренер "канонірів" Мікель Артета високо цінує 21-річного словенця, якого намагався підписати ще минулого літа.

Угода може бути оформлена вже цього літа — у контракті Шешко передбачено клаусулу на суму 80 мільйонів євро. Перемовини між клубами тривають.

У поточному сезоні Беньямін Шешко провів за Лейпциг 45 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 21 гол та віддав 6 асистів. Його контракт із "биками" спливає влітку 2029 року.