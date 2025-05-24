Англія

Лондонський клуб наразі не готовий задовольнити фінансові вимоги бразильця.

Перемовини між Арсеналом та мадридським Реалом щодо можливого трансферу нападника Родріго наразі перебувають у глухому куті.

Як повідомляє журналіст Sky Sport DE Флоріан Плеттенберг, головною перепоною для "канонірів" наразі є вимоги 24-річного бразильця щодо бажаної зарплати — близько 10 мільйонів євро на рік "чистими".

Лондонський клуб вважає такі фінансові апетити надмірними й не готовий йти на подібні умови. Попри це, перемовини між сторонами тривали й упродовж останнього часу, але прогресу поки не досягнуто.

Раніше повідомлялося, що Родріго залишить Реал Мадрид тільки за однієї умови.