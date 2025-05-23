Іспанія

Усе залежатиме від Хабі Алонсо.

Нападник Родріго зараз не має планів щодо відходу з Реала, незважаючи на чутки, які пов'язують його з топ-клубами Прем'єр-ліги.

Зараз Родріго налаштований на відновлення своїх найкращих кондицій і допомогу команді на клубному чемпіонаті світу.

Незабаром з Реалом почне працювати Хабі Алонсо, чия система гри з двома форвардами може позбавити Родріго місця в основі. Але Родріго збирається завоювати довіру нового тренера. Бразилець розгляне інші пропозиції тільки в тому разі, якщо Хабі Алонсо скаже гравцеві, що йому немає місця в складі.

Чинний контракт 24-річного Родріго розрахований до середини 2028 року.

Раніше повідомлялося, що Арсенал розпочав попередні переговори щодо Родріго.