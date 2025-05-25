Англія

Еванс, Лінделеф і Еріксен покинули клуб.

Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про розставання з 3 гравцями. Відповідна інформація з'явилася на клубному сайті.

З клубу підуть захисники Джонні Еванс і Віктор Лінделеф, а також півзахисник Крістіан Еріксен. Вони залишають команду як вільні агенти.

"Усі в клубі дякують Віктору, Джонні та Крістіану за їхній внесок під час перебування на Олд Траффорді та бажають їм успіху в майбутньому", — наголошується в публікації прес-служби “червоних дияволів”.

Крістіану Еріксену 33 роки. Данський футболіст зіграв у цьому сезоні 35 матчів у всіх турнірах, забив 5 голів і віддав 5 результативних передач. Джонні Евансу 37 років. Гравець збірної Північної Ірландії з'явився на полі лише 17 разів, відзначившись 1 голом. 30-річний Віктор Лінделоф зіграв у 25 матчах і не відзначився результативними діями.

Раніше повідомлялося, що Шоу не входить до планів Аморіма в Манчестер Юнайтед.