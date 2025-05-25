Гравець може залишити клуб у ході літнього трансферного вікна-2025.
Люк Шоу, Getty Images
25 травня 2025, 16:45
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім не розраховує на лівого захисника Люка Шоу, передає журналіст Ніколо Скіра.
Повідомляється, що 29-річний англієць готовий залишити клуб під час майбутнього трансферного вікна. Контракт гравця з манкуніанцями розраховано до кінця червня 2027-го, а порталом transfermarkt він оцінюється в 16 млн євро.
Нагадаємо, Шоу виступає за Манчестер Юнайтед із липня 2014 року. Тоді Саутгемптон отримав за свого вихованця 37.5 млн євро.
Через травми Люк провів усього 27 матчів у всіх турнірах цього й минулого сезонів, відзначившись одним асистом.