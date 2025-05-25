Англія

Гравець може залишити клуб у ході літнього трансферного вікна-2025.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім не розраховує на лівого захисника Люка Шоу, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що 29-річний англієць готовий залишити клуб під час майбутнього трансферного вікна. Контракт гравця з манкуніанцями розраховано до кінця червня 2027-го, а порталом transfermarkt він оцінюється в 16 млн євро.

Нагадаємо, Шоу виступає за Манчестер Юнайтед із липня 2014 року. Тоді Саутгемптон отримав за свого вихованця 37.5 млн євро.

Через травми Люк провів усього 27 матчів у всіх турнірах цього й минулого сезонів, відзначившись одним асистом.