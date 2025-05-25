Англія

Матч проти Крістал Пелес став прощальним для англійця у футболці "червоних".

Трент Александер-Арнольд, який нещодавно оголосив про відхід із клубу після закінчення сезону, не приховував своїх почуттів після зустрічі 38-го туру АПЛ із Крістал Пелес (1:1) на Енфілді.

Ця гра, ймовірно, стала його прощальним акордом у футболці "червоних".

"Коли я виходив на поле, я не знав, чого очікувати після всього, що сталося кілька тижнів тому. Для мене було важливо зіграти ще раз за цей клуб. Я сказав про це тренеру, і він довірив мені вийти на заміну в перерві. Реакція вболівальників зворушила мене до глибини душі. За всі роки, проведені тут, я ніколи не відчував такої підтримки і любові, як сьогодні", — цитує захисника ВВС.

Трент згадав про свій довгий шлях у Ліверпулі, починаючи з дитинства:

"Для мене це був дім із шести років. За ці двадцять років я пережив безліч злетів і падінь, і кожна хвилина була для мене важлива", — додав футболіст.

Раніше повідомлялося, що Фрімпонг незабаром офіційно стане гравцем Ліверпуля.