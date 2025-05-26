Англія

Шведський бомбардир уже невдовзі може перебратися до АПЛ.

Арсенал веде переговори з агентами центрального нападника Спортінга (Лісабон) Віктора Дьокереша, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що 26-річний швед ще з вересня 2024-го є пріоритетною трансферною ціллю лондонців. Арсенал запропонував Дьокерешу контракт до кінця червня 2030 року.

Лісабонці хочуть отримати за гравця 65 мільйонів євро. Спортінг придбав гравця в Ковентрі Сіті в липні 2023-го за 24 млн євро.

На рахунку Віктора 54 гола й 13 асистів у 52-х матчах усіх турнірів поточної кампанії. Його контракт із "левами" розраховано до кінця сезону-2027/28.

Зазначимо, що на бомбардира також претендує Манчестер Юнайтед.