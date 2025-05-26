Шведський бомбардир уже невдовзі може перебратися до АПЛ.
Віктор Дьокереш, Getty Images
26 травня 2025, 15:59
Арсенал веде переговори з агентами центрального нападника Спортінга (Лісабон) Віктора Дьокереша, передає журналіст Ніколо Скіра.
Повідомляється, що 26-річний швед ще з вересня 2024-го є пріоритетною трансферною ціллю лондонців. Арсенал запропонував Дьокерешу контракт до кінця червня 2030 року.
Лісабонці хочуть отримати за гравця 65 мільйонів євро. Спортінг придбав гравця в Ковентрі Сіті в липні 2023-го за 24 млн євро.
На рахунку Віктора 54 гола й 13 асистів у 52-х матчах усіх турнірів поточної кампанії. Його контракт із "левами" розраховано до кінця сезону-2027/28.
Зазначимо, що на бомбардира також претендує Манчестер Юнайтед.