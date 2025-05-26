Англія

Лондонці вже перебувають у пошуку результативного гравця атакувальної ланки.

Найкращим бомбардиром Арсеналу в англійській Прем'єр-лізі-2024/25 із дев'ятьма голами став центральний нападник Кай Гаверц (23 матчі).

За даними OptaJoe, вперше із сезону-1923/24 жоден із гравців лондонського клубу не досягнув позначки в десять результативних ударів у чемпіонаті Англії.

Також зазначимо, що в ході вже завершеної кампанії АПЛ вісьмома голами за "канонірів" відзначилися ліві вінгери Леандро Троссар (38М) і Габріел Мартінеллі (33М).

Загалом на рахунку підопічних Мікеля Артети 69 голів у чемпіонаті Англії-2024/25. Це третій найкращий показник після Ліверпуля (86) і Манчестер Сіті (72).

Раніше повідомлялося, що Арсенал запропонував п'ятирічний контракт одному з найкращих бомбардирів у всіх турнірах уже завершеного сезону.