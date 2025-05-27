Англія

Нідерландського спеціаліста може замінити екскерманич Саутгемптона.

Руд ван Ністелрой близький до звільнення з посади головного тренера Лестер Сіті, передає портал talkSPORT.

Контракт "лисиць" із 48-річним нідерландцем розраховано до кінця червня 2027-го, але на тлі вильоту з АПЛ керівництво клубу має намір достроково припинити співпрацю зі спеціалістом. Під керівництвом ван Ністелроя Лестер провів 25 матчів чемпіонату Англії (4В, 3Н, 18П) і вилетів з 1/16 фіналу Кубка країни, на виїзді поступившись Манчестер Юнайтед (1:2).

За даними talkSPORT, наступником Руда буде Расселл Мартін, колишній керманич Саутгемптона, Свонсі Сіті та МК Донс. "Святі" звільнили нині 39-річного шотландця в грудні 2024-го, після 73-х матчів усіх турнірів.

Раніше повідомлялося, що Крістал Пелес і Вулвергемптон претендують на легендарного центрфорварда Лестер Сіті Джеймі Варді.