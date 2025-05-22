Англія

Легенда може залишитися в АПЛ.

Нападник Лестера Джеймі Варді влітку може залишитися в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє Football Insider.

За інформацією джерела, Крістал Пелес має намір підписати контракт з 38-річним форвардом. Також в послугах колишнього гравця збірної Англії зацікавлений Вулвергемптон, який складе "орлам" конкуренцію за підписання досвідченого футболіста.

Цього сезону Джеймі Варді відіграв за Лестер 36 матчів, забив десять голів та віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Варді покине Лестер після завершення сезону-2024/25.