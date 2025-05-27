Англія

Саудівський клуб робить останню спробу переманити зірку Манчестер Юнайтед.

Саудівський клуб Аль-Хіляль зробив фінальну пропозицію капітану Манчестер Юнайтед Бруну Фернандешу. За умовами угоди, португальський півзахисник може заробляти £700 тисяч на тиждень, а з урахуванням бонусів — до £65 мільйонів на рік. Окрім цього, клуб покриватиме витрати на переліт та проживання.

Пропозиція є остаточною, і гравець має ухвалити рішення до четверга. Така активність Аль-Хіляля свідчить про серйозність їхніх намірів підписати одну з ключових фігур Прем’єр-ліги.

У сезоні-2024/25 Бруну Фернандеш провів 36 матчів у складі Манчестер Юнайтед, забивши вісім голів і віддавши десять результативних передач.

Раніше повідомлялось, що Гарначо може перейти в Челсі.