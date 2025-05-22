Португалець хоче грати за МЮ.
Бруну Фернандеш, getty images
22 травня 2025, 11:03
Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш висловився після поразки у фіналі Ліги Європи від лондонського Тоттенгема (0:1). Його слова наводить A Bola.
"На мою думку Аморім — відповідний тренер для Манчестер Юнайтед. Все ще вірю, що він відповідний тренер.
Клуб перебуває в такій ситуації, коли легко призначити нового тренера, тому що у команди немає результатів. Але я думаю, що Рубен знаходиться на своєму місці.
Я залишуся в Манчестер Юнайтед доти, доки клуб не скаже, що мені час піти. Готовий працювати над тим, щоб у клубу знову настали прекрасні дні.
У футболі ніколи не знаєш, що буде далі. Якщо клуб вирішить, що настав час розлучитися, тому що він хоче заробити трохи грошей, значить, так тому і бути. У футболі іноді таке трапляється", — сказав Бруну.