Ліга Європи

Португалець хоче грати за МЮ.

Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш висловився після поразки у фіналі Ліги Європи від лондонського Тоттенгема (0:1). Його слова наводить A Bola.

"На мою думку Аморім — відповідний тренер для Манчестер Юнайтед. Все ще вірю, що він відповідний тренер.

Клуб перебуває в такій ситуації, коли легко призначити нового тренера, тому що у команди немає результатів. Але я думаю, що Рубен знаходиться на своєму місці.