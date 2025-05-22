Ліга Європи

Але головний матч сезону португалець програв.

Завершився сезон-2024/25 в Лізі Європи фінальним матчем між Тоттенгемом та Манчестер Юнайтед, в якому мінімальну перемогу здобули "шпори" (1:0).

Таким чином, капітан МЮ Бруну Фернандеш став одним із трьох найкращих бомбардирів Ліги Європи за підсумками сезону. Португальський півзахисник забив сім голів у 14 матчах турніру. Також по сім забитих м'ячів у Лізі Європи сезону-2024/25 у форварда грецького Олімпіакоса Аюба Ель-Каабі та нападника сенсаційного норвезького Буде/Глімт Каспера Гега.

Зазначимо, що найкращим асистентом Ліги Європи став 21-річний атакувальний півзахисник французького Ліона Раян Шеркі — вісім результативних передач.