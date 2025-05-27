Англія

Мерсисайдці націлилися на таланта з РБ Лейпциг, але перемовини ще не розпочалися.

Ліверпуль розглядає можливість підписання 22-річного центрального захисника РБ Лейпциг Кастелло Люкеба як потенційного наступника Ібраїми Конате. Про це повідомляє видання TEAMtalk.

На тлі чуток про можливий перехід Конате до Реала після завершення контракту у 2026 році,"червоні" активно моніторять ситуацію довкола Люкеба. Клуб вже звернувся до німецької сторони за оновленою інформацією, однак офіційних перемовин поки не велося.

Контракт французького захисника з Лейпцигом чинний до літа 2029 року, а сума відступних становить 90 мільйонів євро. Водночас, як повідомляється, клуб може погодитися на нижчу ціну. За даними Transfermarkt, ринкова вартість гравця — 50 мільйонів євро.

У сезоні-2024/25 Люкеба провів 31 матч за Лейпциг у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.