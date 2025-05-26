Англія

"Червоні" активізували перемовини з Баєром щодо трансферу зіркового хавбека — рішення може бути ухвалене найближчими днями.

Чемпіон Англії Ліверпуль зробив важливий крок у боротьбі за одного з найперспективніших футболістів Європи — Флоріана Вірца.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, клуб із Мерсісайду направив Баєру офіційну трансферну пропозицію щодо 22-річного півзахисника.

Сума першої пропозиції склала 100 мільйонів євро з додатковими бонусами, умови яких будуть детально прописані в контракті. Наразі сторони продовжують переговори, і вже сьогодні, 26 травня, заплановано черговий раунд перемовин.

У Ліверпулі розраховують оперативно завершити угоду, оскільки Вірц розглядається як ключова фігура у побудові нової атаки клубу.

Цього сезону Флоріан Вірц відіграв за Баєр 45 матчів, забив 16 голів та віддав 15 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Фрімпонг незабаром офіційно стане гравцем Ліверпуля.