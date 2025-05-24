Німеччина

Півзахисник Баєра схиляється до переїзду на Енфілд, попри інтерес з Німеччини.

Флоріан Вірц може продовжити кар’єру в англійській Прем’єр-лізі. За словами президента мюнхенської Баварії Герберта Гайнера, молодий лідер Баєра все більше схиляється до переходу в Ліверпуль.

"Наш спортивний директор Макс Еберль повідомив мені, що Флоріан Вірц, імовірно, схиляється на користь "Ліверпуля", – розповів Гайнер журналістам.

Раніше стало відомо, що 23 травня "мерсисайдці" направили офіційний запит Баєру щодо трансферу німецького хавбека. Клуб із АПЛ має намір завершити переговори у найкоротші терміни.

Список потенційних гравців мерсісайдців "на продаж" повідомлявся у березні цього року.