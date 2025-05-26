Англія

Нідерландець чекає на нові трансфери.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про роботу клуба під час літнього трансферного вікна. Цитує нідерландського фахівця BBC.

"Не знаю, чи буде їх багато, але знаю, що клуб, спортивний директор Річард Г'юз, власники — ми всі єдині в тому, чого намагаємося досягти. Вже дуже-дуже позитивний момент, що ми зберегли Мо Салаха і Вірджіла ван Дейка. І ще кілька гравців ми намагаємося підписати — угоди виглядають позитивно.

Ми дуже задоволені складом, який у нас є. Цей клуб завжди показував, що якщо він може підсилитися, то він зробить це. Гучне це буде літо чи ні... Воно вже гучне, тому що ми виграли АПЛ.