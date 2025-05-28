Англія

Команду залишила низка молодих виконавців.

Лестер на своєму офіційному сайті оголосив про відхід з команди одразу 11 футболістів.

Основну команду "лис" залишили нападник Джеймі Варді та два воротарі — Даніель Іверсен та Денні Ворд.

Термін дії їхніх контрактів добіг кінця, і сторони вирішили їх не продовжувати.

Минулого сезону Варді провів 36 матчів, у яких забив десять голів та віддав чотири асисти — він виступав за "лис" з літа 2012 року.

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27-річний датчанин Іверсен був у складі клубу з січня 2016 року. У поточній кампанії він на полі не з'являвся — загалом відіграв 17 матчів, з яких п'ять на нуль. 31-річний валлієць Ворд став гравцем "лис" влітку 2018 року. З того часу він відіграв 52 матчі, з яких 18 на нуль. П'ять матчів він провів цього сезону.

У той же час, склад молодіжної команди залишили відразу вісім футболістів: Олівер Юінг, Гарві Годсмарк-Форд, Бен Гріст, Деніш Гілл, Ліем Макелінні, Арджан Райкхі, Джозеф Уормлейтон та Бред Янг.

Нагадаємо, за підсумками сезону Лестер посів 18 місце у турнірній таблиці АПЛ, вилетівши до Чемпіоншипу.