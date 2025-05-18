Англія

38-річний форвард відкрив рахунок у матчі проти Іпсвіча та символічно відзначив ювілей перед прощанням із клубом.

18 травня в рамках 37-го туру англійської Прем’єр-ліги Лестер приймає Іпсвич на Кінг Павер Стедіум. У першому таймі господарі вийшли вперед завдяки голу Джеймі Варді, який на 28-й хвилині вивів лисиць уперед — 1:0.

Для 38-річного нападника цей матч став 500-м у складі Лестера, а забитий м’яч — 200-м за клуб. Символічне досягнення відбулося в один з останніх виступів Варді за команду.

Після завершення сезону Варді залишить клуб.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кінець епохи. Джеймі Варді: таких, як він, більше не роблять