Англія

Зокрема, у послугах лідера Манчестер Юнайтед зацікавлений Аль-Хіляль.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував можливість продажу атакувального півзахисника Бруну Фернандеша.

На думку португальського спеціаліста, його 30-річний співвітчизник хоче продовжити представляти манкуніанців.

"Чи був товариський матч проти збірної Гонконгу останнім для Фернандеша за МЮ? Я так не вважаю, але не можу знати напевно. Думаю, він хоче залишитися. Він багато чому каже "ні", а клуб може знайти інші способи заробити гроші. Я маю відчуття, що він точно хоче продовжити грати за Манчестер Юнайтед, але хтозна", — цитує Аморіма журналіст видання The Athletic Лорі Вітвелл.

Раніше Фернандеш заявив, що буде в клубі доти, доки йому не скажуть, що час піти настав. Зазначимо, що Бруну вчетверте став найкращий гравцем року в Манчестер Юнайтед.

На рахунку плеймейкера 19 голів і 20 асистів у 57-ми матчах усіх турнірів сезону-2024/25.

Нагадаємо, що найбільшу зацікавленість у трансфері Фернандеша виявляє Аль-Хіляль.