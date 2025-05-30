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Азійська національна команда не втримала мінімальної переваги над клубом АПЛ.

Манчестер Юнайтед гостював у Гонконзі в місцевої національної команди.

Підопічним Рубена Аморіма вдалося реабілітуватися за поразку від збірної зірок Південно-Східної Азії. Тим не менш, перший тайм завершився на користь господарів поля, які відкрили рахунок зусиллями Жуніньйо. У другій половині протистояння Чідо Обі та Айден Гевен своїми голами принесли вольову перемогу в товариському матчі гостям.

Гонконг — Манчестер Юнайтед 1:3

Голи: Жуніньйо, 19 — Обі, 50, 82, Гевен, 90+4

Манчестер Юнайтед: Гітон (Баїндир, 46) — К'юконкі (Армер, 46; Твейтс, 74), Еванс (Гевен, 46), Фредріксон (Манро, 46) — Камасон (Діалло, 46), Каземіро (Коне, 27; Угарте, 46), Фернандеш (Кольєр, 46; Мургаус, 74), Амасс (Доргу, 46) — Гарначо (Мейну, 46), Лейсі (Т. Флетчер, 27; Маунт, 46) — Гойлунн (Обі, 46)