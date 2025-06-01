Англія

Йдеться про Томаса Франка.

У пресі з’явилася інформація, що Тоттенгем вирішив звільнити Анге Постекоглу з посади головного тренера. Офіційного підтвердження поки що немає.

У шорт-листі Тоттенгема є низка фахівців, але на чолі списку перебуває Томас Франк із Брентфорда. Як повідомляє Foot Mercato, данський тренер уже спілкувався з лондонським клубом щодо проєкту і навіть обговорив трансферне літо.

Томас Франк тренує Брентфорд із середини жовтня 2018 року. До цього він майже два роки входив до тренерського штабу "бджіл".

Останній чемпіонат Англії Брентфорд завершив на 10-й позиції.

Раніше повідомлялося, що Баєр погодив трансфер Флеккена.