Німеччина

Досвідчений нідерландець виступатиме в Німеччині.

Воротар англійського Брентфорда та збірної Нідерландів Марк Флеккен переходить до леверкузенського Баєра. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "фармацевтів" вже погодило трансфер 31-річного голкіпера з "бджолами".

Зазначається, що перехід Флеккена обійдеться Баєру у десять мільйонів євро. З самим футболістом буде підписано контракт розрахований на чотири роки.

У сезоні-2024/25 Марк Флеккен провів за Брентфорд 39 матчів, пропустив 59 м'ячів та 8 разів відіграв "на нуль".

Раніше повідомлялося, що Баєр знайшов заміну Вірцу.